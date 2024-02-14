Главный экономист ЕЦБ увязал сроки начала снижения ставок с макростатистикой

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Следующим действием Европейского центрального банка будет снижение ключевых процентных ставок, а время первого снижения будет зависеть от поступающих статданных, сказал испанскому телеканалу RTVE главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.

"Мы движемся в правильном направлении в плане борьбы с инфляцией, но она потребует больше времени. Мы нацелены на возврат инфляции к целевому уровню в 2%. Ценовой тренд, по нашему мнению, хороший", - сказал он и добавил, что существуют риски слишком скорого или слишком позднего снижения ставок.

ЕЦБ оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам январского заседания. Базовая ставка по кредитам находится на уровне 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%. Глава регулятора Кристин Лагард заявила, что совет управляющих ЕЦБ считает преждевременным обсуждать смягчение денежно-кредитной политики, но намекнула на возможность снижения ставок летом текущего года.