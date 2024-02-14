Капитализация биткойна превысила $1 трлн

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость всех биткойнов, находящихся в обращении, превысила $1 трлн в ходе торгов в среду, пишет CNBC.

Курс биткойна в среду поднимается примерно на 3% и составляет $51 229, согласно данным CoinDesk. Валюта обновила максимум с декабря 2021 года.

В 2023 году биткойн подскочил в цене в 2,5 раза, с начала 2024 года - на 21%.

Поддержку биткойну оказывает запуск первых ETF, инвестирующих напрямую в биткойн, а также высокий спрос на спотовом рынке.