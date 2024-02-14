Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Капитализация биткойна превысила $1 трлн

Капитализация биткойна превысила $1 трлн
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость всех биткойнов, находящихся в обращении, превысила $1 трлн в ходе торгов в среду, пишет CNBC.

В миреSEC официально одобрила запуск 11 первых биткойн-ETFЧитать подробнее

Курс биткойна в среду поднимается примерно на 3% и составляет $51 229, согласно данным CoinDesk. Валюта обновила максимум с декабря 2021 года.

В 2023 году биткойн подскочил в цене в 2,5 раза, с начала 2024 года - на 21%.

Поддержку биткойну оказывает запуск первых ETF, инвестирующих напрямую в биткойн, а также высокий спрос на спотовом рынке.

биткойн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ изучит информацию "Мосбиржи" о недавних технологических сбоях

ЦБ изучит информацию "Мосбиржи" о недавних технологических сбоях

Путин разрешил смену владения акциями "Яндекс Банка"

Путин разрешил смену владения акциями "Яндекс Банка"

Clearstream приостановила расчеты с DR редомицилируемых TCS Group и MDMG

Clearstream приостановила расчеты с DR редомицилируемых TCS Group и MDMG

"АвтоВАЗ" в 2024 году ждет роста авторынка РФ на 15-20%, до 1,35 млн штук

Мосбиржа объяснила новую остановку торгов ошибкой сервера, куда их перевели из-за сбоя накануне

Мосбиржа объяснила новую остановку торгов ошибкой сервера, куда их перевели из-за сбоя накануне

МосБиржа возобновит торги на фондовом рынке с 11:35 после часовой приостановки

Торги на фондовом рынке Мосбиржи вновь приостановлены

Торги на фондовом рынке Мосбиржи вновь приостановлены

Сбербанк в конце января впервые подвергся длительной DDoS-атаке

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,4-1,8% на данных об инфляции

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,4-1,8% на данных об инфляции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });