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Coinbase вернулся к чистой прибыли в IV квартале и увеличила выручку в 1,5 раза

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Coinbase Global, оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, завершил четвертый квартал с чистой прибылью и зафиксировал рост выручки в полтора раза, причем оба показателя намного превзошли ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $273 млн, или $1,04 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $557 млн, или $2,46 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

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Выручка подскочила до $954 млн с $629 млн годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне 2 центов на акцию при выручке в $826 млн.

По итогам 2023 года в целом Coinbase получила чистую прибыль в размере $95 млн при выручке в $2,93 млрд. Годом ранее компания зафиксировала убыток в $2,63 млрд и выручку в размере $3,15 млрд.

Объем торгов в прошлом году сократился до $468 млрд с $830 млрд годом ранее.

Котировки акций Coinbase в ходе дополнительных торгов в четверг подскочили на 14,3%. Капитализация компании за последний год взлетела примерно в 2,4 раза (до $38,4 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 21%.

Coinbase
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