Fitch изменило прогноз рейтинга Великобритании с негативного на стабильный

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Великобритании в иностранной валюте на уровне "АА-" и изменило прогноз по нему с "негативного" на "стабильный".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, краткосрочный РДЭ был подтвержден на отметке "F1+."

"Риски экономической политики ослабли после того, как Fitch присвоило "негативный" прогноз рейтингу Великобритании в октябре 2022 года, и мы ожидаем, что соотношение госдолга к ВВП будет в целом стабильным с конца 2025 года, - говорится в отчете. - Хотя неопределенность в отношении бюджетной стратегии Великобритании остается, прогнозы Fitch предполагают баланс политических приоритетов и снижение рисков для устойчивости государственных финансов".

По оценке аналитиков агентства, дефицит бюджета королевства снизится с 5,8% ВВП в прошлом году до 4,2% ВВП в 2024 году и 3,7% ВВП в 2025 году. Хотя в рамках базового сценария дефицит будет выше допандемийного уровня и среднего показателя для стран с рейтингами категории "АА", тем не менее, в этом году он будет существенно ниже 7,2% ВВП, которые Fitch прогнозировала в октябре 2022 года.

Госдолг ожидается в районе 103,6% ВВП в 2024 году по сравнению со 101% в минувшем году. Эксперты ожидают, что он стабилизируется около 105% ВВП после 2025 года.

Инфляция в этом году составит в среднем 2,6%, в следующем - 2,4%, по оценкам Fitch.

Рост британской экономики в 2023 году составил всего 0,1%, и аналитики прогнозируют еще один год, близкий к стагнации (подъем на 0,2%). При этом в 2025 году предполагается ускорение темпов роста ВВП до 1,7%, в том числе из-за снижения процентных ставок и замедления инфляции, что должно поддержать внутренний спрос, говорится в сообщении Fitch.