Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:17

Fitch изменило прогноз рейтинга Великобритании с негативного на стабильный

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Великобритании в иностранной валюте на уровне "АА-" и изменило прогноз по нему с "негативного" на "стабильный".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, краткосрочный РДЭ был подтвержден на отметке "F1+."

ЭкономикаИнфляция в Великобритании в феврале замедлилась до минимума с сентября 2021 г.Читать подробнее

"Риски экономической политики ослабли после того, как Fitch присвоило "негативный" прогноз рейтингу Великобритании в октябре 2022 года, и мы ожидаем, что соотношение госдолга к ВВП будет в целом стабильным с конца 2025 года, - говорится в отчете. - Хотя неопределенность в отношении бюджетной стратегии Великобритании остается, прогнозы Fitch предполагают баланс политических приоритетов и снижение рисков для устойчивости государственных финансов".

По оценке аналитиков агентства, дефицит бюджета королевства снизится с 5,8% ВВП в прошлом году до 4,2% ВВП в 2024 году и 3,7% ВВП в 2025 году. Хотя в рамках базового сценария дефицит будет выше допандемийного уровня и среднего показателя для стран с рейтингами категории "АА", тем не менее, в этом году он будет существенно ниже 7,2% ВВП, которые Fitch прогнозировала в октябре 2022 года.

Госдолг ожидается в районе 103,6% ВВП в 2024 году по сравнению со 101% в минувшем году. Эксперты ожидают, что он стабилизируется около 105% ВВП после 2025 года.

ЭкономикаВВП Великобритании в IV квартале сократился на 0,3%, сильнее прогнозаЧитать подробнее

Инфляция в этом году составит в среднем 2,6%, в следующем - 2,4%, по оценкам Fitch.

Рост британской экономики в 2023 году составил всего 0,1%, и аналитики прогнозируют еще один год, близкий к стагнации (подъем на 0,2%). При этом в 2025 году предполагается ускорение темпов роста ВВП до 1,7%, в том числе из-за снижения процентных ставок и замедления инфляции, что должно поддержать внутренний спрос, говорится в сообщении Fitch.

Fitch Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский рынок акций открылся в минусе после теракта в Crocus City Hall

Российский рынок акций открылся в минусе после теракта в Crocus City Hall

Опубликован калькулятор для расчета заявки на обмен заблокированных активов

Нападение на Crocus City Hall

Банки РФ пообещали списать всю задолженность погибших и пострадавших в Crocus

Банки РФ пообещали списать всю задолженность погибших и пострадавших в Crocus

Французская Danone получила разрешение на продажу российских активов

Французская Danone получила разрешение на продажу российских активов

"Газпром" подал в российский суд иск к австрийской OMV о возмещении вреда

"Газпром" подал в российский суд иск к австрийской OMV о возмещении вреда

Генпрокуратура вступила в процесс о взыскании "Газпромом" $0,9 млрд с польской Orlen

Дисконт Urals к Brent в расчете нефтяных налогов увеличен с $15 до $20 за баррель с января

Nokian Tyres может приостановить выпуск легковых шин на финском заводе

Nokian Tyres может приостановить выпуск легковых шин на финском заводе

Брокеры видят в идее прямого доступа инвесторов на биржу риск для рынка и финсистемы

В ЦБ РФ обсуждают возможность страхования средств в электронных кошельках

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });