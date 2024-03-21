Плановое задание для ФТС по перечислениям в бюджет в 2024 году превышает 7 трлн рублей

Министр финансов Силуанов назвал эту цель амбициозной

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Плановое задание для Федеральной таможенной службы по перечислениям в бюджет на 2024 год является амбициозным и превышает 7 трлн рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на коллегии ФТС.

"Прогнозное задание, которое установлено в бюджете на 2024 год, достаточно амбиционное - более 7 трлн рублей, это выше уровня прошлого года. Мы считаем, что меры по усилению таможенного администрирования и те предложения, которые мы сформулировали в качестве задач на текущий год по повышению мобилизации наших возможностей по поступлению доходов в казну, позволят выполнить плановое задание", - сказал он.

"Это может быть реализовано в том числе за счет усиления работы мобильных групп в рамках пресечения серых схем ввоза в Россию высокомаржинальных товаров, таких как автомобили, оборудование, электроника. Видим, что в последнее время именно такие товары поступают в Россию через серые схемы завоза", - отметил министр.

Кроме того, по его словам, необходимо увеличить количество дружественных стран, с которыми устанавливается упрощенный таможенный коридор и обмен информацией.

ФТС в 2023 году перечислила в федеральный бюджет 6 622,9 млрд рублей (при плановом задании в 6,46 трлн рублей), что на 6,4% (400,7 млрд рублей) больше, чем в 2022 году.