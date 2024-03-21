Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Плановое задание для ФТС по перечислениям в бюджет в 2024 году превышает 7 трлн рублей

Министр финансов Силуанов назвал эту цель амбициозной

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Плановое задание для Федеральной таможенной службы по перечислениям в бюджет на 2024 год является амбициозным и превышает 7 трлн рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на коллегии ФТС.

"Прогнозное задание, которое установлено в бюджете на 2024 год, достаточно амбиционное - более 7 трлн рублей, это выше уровня прошлого года. Мы считаем, что меры по усилению таможенного администрирования и те предложения, которые мы сформулировали в качестве задач на текущий год по повышению мобилизации наших возможностей по поступлению доходов в казну, позволят выполнить плановое задание", - сказал он.

"Это может быть реализовано в том числе за счет усиления работы мобильных групп в рамках пресечения серых схем ввоза в Россию высокомаржинальных товаров, таких как автомобили, оборудование, электроника. Видим, что в последнее время именно такие товары поступают в Россию через серые схемы завоза", - отметил министр.

Кроме того, по его словам, необходимо увеличить количество дружественных стран, с которыми устанавливается упрощенный таможенный коридор и обмен информацией.

ФТС в 2023 году перечислила в федеральный бюджет 6 622,9 млрд рублей (при плановом задании в 6,46 трлн рублей), что на 6,4% (400,7 млрд рублей) больше, чем в 2022 году.

Антон Силуанов ФТС Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов предложил законодательно закрепить маркировку импортного алкоголя за рубежом

Силуанов предложил законодательно закрепить маркировку импортного алкоголя за рубежом

В результате утреннего обстрела Белгорода ранены пять человек

Акции банка "Санкт-Петербург" подорожали на 4,6-6,7% на дивидендных новостях

Акции банка "Санкт-Петербург" подорожали на 4,6-6,7% на дивидендных новостях
Военная операция на Украине

Ракетную опасность в Белгороде отменили

Военная операция на Украине

В Белгороде и пригороде объявлена ракетная опасность

Рубль незначительно меняется к доллару и юаню на старте торгов

Рубль незначительно меняется к доллару и юаню на старте торгов

Тела погибших под лавиной туристов эвакуировали с места трагедии на Камчатке

Отмена запрета антимонопольных проверок коснется лишь нескольких IT-компаний

В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

Что произошло за день: среда, 20 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });