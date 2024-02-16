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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

ЦБ РФ видит существенное снижение активности на рынках потребкредитов и ипотеки

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает существенное снижение активности на рынках необеспеченного потребительского кредитования и ипотеки, первые признаки замедления демонстрирует корпоративное кредитование, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.

Ужесточение ряда макропруденциальных мер и отмена большинства регуляторных послаблений для банков также вносят вклад в ужесточение условий банковского кредитования. Это окажет дополнительное сдерживающее влияние на динамику кредитования в 2024 году. В то же время высокими остаются выдачи ипотечных кредитов в рамках государственных льготных программ, отмечает ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
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