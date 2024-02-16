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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Безос продал акции Amazon еще на $2 млрд, в феврале продажи достигли $6 млрд

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Основатель и бывший глава Amazon.com Inc. Джефф Безос продал акции компании еще на $2 млрд в рамках утвержденного ранее плана торговых операций.

Бизнесмен реализовал 12 млн акций Amazon 14 и 15 февраля, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Бумаги были проданы по цене $166,5-170,92.

До этого Безос продал еще 24 млн бумаг компании. Таким образом, общий объем продаж с 7 февраля составил порядка $6 млрд. В соответствии с планом торговых операций, утвержденным в ноябре 2023 года, Безос может реализовать до 50 млн акций до конца января 2025 года.

Безосу принадлежат бумаги Amazon на сумму порядка $166 млрд. Общее состояние бизнесмена составляет $194 млрд, он занимает второе место в списке самых богатых людей мира, уступая только Илону Маску ($214 млрд).

Бумаги Amazon с начала года подорожали на 12%, в 2023 году капитализация компании взлетела на 74%.

Джефф Безос Amazon
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