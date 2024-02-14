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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании еще на $2 млрд

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Основатель и бывший глава Amazon.com Inc. Джефф Безос продал акции компании еще на $2 млрд в рамках утвержденного ранее плана торговых операций.

Безос реализовал 12 млн акций Amazon 9 и 12 февраля, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Бумаги были проданы по цене $170,61-175,34.

Ранее стало известно, что Безос продал 12 млн бумаг компании на $2,04 млрд 7 и 8 февраля.

До этого он не продавал акции Amazon с ноября 2021 года, отмечает Market Watch.

В соответствии с планом торговых операций, утвержденным в ноябре 2023 года, Безос может продать до 50 млн акций Amazon до конца января 2025 года.

Бумаги Amazon прибавляют в цене 0,8% в ходе предварительных торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 67%.

Amazon Джефф Безос
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