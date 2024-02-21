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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Безос продал 50 млн акций Amazon более чем на $8 млрд в феврале

Безос продал 50 млн акций Amazon более чем на $8 млрд в феврале
Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Основатель и бывший глава Amazon.com Inc. Джефф Безос продал акции компании еще на $2,2 млрд в рамках утвержденного ранее плана торговых операций.

Бизнесмен реализовал около 14 млн акций Amazon 16-20 февраля, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Бумаги были проданы по цене $166,41-170,89.

До этого Безос продал еще 36 млн акций компании. Таким образом, к настоящему моменту он реализовал все 50 млн в соответствии с планом торговых операций, утвержденным в ноябре 2023 года. В общей сложности Безос продал бумаги на сумму более $8 млрд.

Безосу принадлежат акции Amazon на сумму $164 млрд. Общее состояние бизнесмена - $191 млрд, согласно индексу Bloomberg Billionaires.

Бумаги Amazon подорожали на 72% за последние 12 месяцев.

Amazon SEC Джефф Безос США
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