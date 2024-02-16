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Объем закупок крупнейших госкомпаний РФ у малого бизнеса вырос до 8 трлн рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Объем закупок крупнейших госкомпаний (около 12 тыс. юрлиц - ИФ) у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2023 году составил почти 8 трлн рублей, что на 13,5% больше аналогичного показателя 2022 года, сообщается на сайте правительства РФ.

"Объем поставляемых малыми и средними предприятиями товаров и услуг по 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") последовательно растет, - сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, слова которого приводятся в сообщении. - По итогам 2023 года был обновлен рекорд за все время действия квоты на закупки у МСП. Их общая сумма достигла почти 8 трлн рублей".

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При этом Белоусов подчеркнул, что растет не только объем закупок у малого бизнеса, но и число таких поставщиков. По итогам 2023 года договоры с госкомпаниями подписали 213 субъектов МСП, что на 10,2% больше, чем в 2022 году.

Большая часть закупок госкомпаний у малого бизнеса была связана с поставкой продукции обрабатывающих производств (2,45 трлн рублей), выполнением строительных работ (1,9 трлн), предоставлением услуг в научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности (401 млрд рублей).

"Четыре из пяти договоров крупнейших заказчиков в 2023 году было заключено с МСП-поставщиками, - отметил гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич ("Корпорация МСП" занимается, в частности, мониторингом выполнения требований по объему закупок у малого бизнеса). - Сформировался тренд на активизацию закупок производственной продукции у малого и среднего бизнеса".

По его словам, госкомпании закупили у малого бизнеса продукцию производственного назначения на 4,3 трлн рублей.

В "Корпорации МСП" "Интерфаксу" уточнили, что подавляющая часть объема закупок у малого бизнеса пришлась именно на субъекты МСП. У самозанятых (приравнены к субъектам МСП) компании закупили товаров, работ, услуг только на 7,2 млрд рублей (3,3 млрд рублей годом ранее). При этом число таких поставщиков выросло с 4,5 тыс. до 8 тыс. человек.

У последних госкомпании закупали преимущественно услуги финансового посредничества и страхования (1,32 млрд рублей), рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка (990 млн рублей), услуги в области творчества, искусства и развлечений (560 млн рублей), профессиональные, научные и технические услуги (510 млн рублей).

Также в "Корпорации МСП" отметили, что в прошлом году снизилась доля закупок у единственного поставщика (до 8,5% с 9,5% в 2022 году) и вырос уровень конкуренции. Так, если в 2022 году на одну закупку приходилось 2,15 заявки, то в прошлом - 2,22 заявки. При этом общее число заявок, поданных на участие в закупках госкомпаний у субъектов МСП, выросло на 15%, до 349 тыс. штук (302 тыс. в 2022 году).

Кроме того, в корпорации подчеркнули, что в 2023 году более чем в два раза вырос объем закупок малого объема (до 500 тыс. рублей) и составил немногим более 1 трлн рублей, что на 646 млрд рублей больше аналогичного показателя 2022 года.

По действующему законодательству госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема закупок. При этом 20% этого объема должны приходиться на спецторги (в них могут принимать участие только субъекты МСП). В 2022 году данные нормы были распространены на все госкомпании в РФ (около 20 тыс. юридических лиц), а не только на крупнейшие федеральные и региональные, как это было ранее.

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