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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Инфляция во Франции в январе замедлилась до 3,4%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе увеличились на 3,4% в годовом выражении, согласно окончательным данным Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 4,1% в декабре.

Январский показатель совпал как с предварительно объявленным уровнем, так и со средним прогнозом аналитиков. Он является минимальным с января 2022 года.

Потребительские цены в прошлом месяце снизились на 0,2% относительно декабря, когда было зафиксировано их повышение на 0,1%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в январе выросли на 3,1% за год и снизились на 0,3% в помесячном сравнении. Месяцем ранее данные показатели увеличились на 3,7% и 0,1% соответственно.

Подъем цен на продукты питания во Франции в январе замедлился до 5,7% в годовом выражении с 7,2% месяцем ранее, на энергоносители - до 1,9% с 5,7%, на промышленные товары - до 0,7% с 1,4%.

При этом темпы повышения стоимости услуг ускорились до 3,2% с 3,1%. Табачные изделия подорожали на 16,8% против 9,8% в декабре.

Insee Франци
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