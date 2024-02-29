Инфляция во Франции в феврале замедлилась меньше, чем ожидалось

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале увеличились на 3,1% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,4% в январе.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал еще более существенное ослабление - до 3%.

Февральская инфляция во Франции является минимальной с сентября 2021 года.

Потребительские цены в этом месяце выросли на 0,9% относительно января, когда было отмечено их снижение на 0,2%. Аналитики ожидали повышения на 0,7%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в феврале выросли на 2,9% в годовом и на 0,8% в помесячном выражении. Месяцем ранее первый показатель увеличился на 3,1%, второй - снизился на 0,2%.

Темпы роста цен на продукты питания во Франции в феврале замедлились до 3,6% в годовом выражении с 5,7% в январе, промышленных товаров - до 0,3% с 0,7%, услуг - до 3,1% с 3,2%. Ускорение темпов подъема цен было отмечено в сегменте энергоносителей (до 4,4% с 1,9%) и табачных изделий (до 18,7% с 16,8%).

Между тем, потребительские расходы во Франции в январе уменьшились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали их снижения на 0,2%.

В декабре потребительские расходы в стране выросли на 0,3%.