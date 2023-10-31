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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Eni выделит 85 млн евро на поддержку 20 тыс. сотрудников

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Итальянская нефтегазовая Eni приняла чрезвычайный план на сумму 85 млн евро для поддержки около 20 тыс. неруководящих сотрудников в Италии в текущих непростых макроэкономических условиях, сообщила компания.

В частности, предусматривается единовременная выплата в ноябре в размере 3 тыс. евро. Сумма, выделяемая на электронные талоны на питание, начисляемая в рабочие дни при удаленной работе, будет увеличена на 45%. Кроме того, компания предоставит работникам субсидию на заправку автомобиля топливом или электричеством на 200 евро.

"Эта программа помощи сотрудникам направлена на поддержку сотрудников Eni и их семей. Человеческий капитал является основой Eni и подтверждает приверженность компании энергетической трансформации", - указывается в сообщении.

Компания в третьем квартале снизила скорректированную операционную прибыль, один из наиболее отслеживаемых показателей, почти вдвое, что не помешало ей повысить прогноз на весь 2023 год. Прибыль опустилась до 3 млрд евро с 5,8 млрд евро в июле-сентябре прошлого года, когда было зафиксировано существенное повышение цен на газ.

Чистая прибыль Eni в минувшем квартале уменьшилась до 1,9 млрд евро по сравнению с 5,9 млрд евро годом ранее. Добыча углеводородов увеличилась до 1,635 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 1,578 млн б.н.э./с годом ранее. Средняя цена реализации углеводородов упала на 17% - до $57,2.

Компания выплатит дивиденды в размере 0,94 евро на акцию по итогам 2023 года четырьмя траншами. Программа обратного выкупа акций объемом 2,2 млрд евро, анонсированная в мае, продолжается и будет завершена в апреле 2024 года.

ВВП Италии во втором квартале, согласно Статистическому управлению Европейского союза, упал на 0,4%.

Eni Италия Европейский союз
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