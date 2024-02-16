Банк России повысил прогноз по средней ставке на 2024 год до 13,5-15,5%

Прогноз по ставке на 2025 год повышен до 8-10%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Банк России, сохранив ключевую ставку на уровне 16%, повысил прогноз по ее траектории на 2024 и 2025 годы.

Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 13,5-15,5% (октябрьский прогноз - 12,5-14,5%), в 2025 году - 8-10% (ранее - 7-9%).

С 19 февраля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,2-15,5%.

ЦБ сохранил прогноз по средней ставке на 2026 год на уровне 6-7% (этот диапазон оценивается как нейтральный).