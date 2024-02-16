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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Центробанк сохранил прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.

"Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - заявил регулятор.

ЦБ отмечает, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

В среднем за декабрь-январь текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год (по сравнению с 11,5% в осенние месяцы). Аналогичный показатель базовой инфляции уменьшился до 7% в пересчете на год (по сравнению с 10,2% в осенние месяцы). Это во многом отражает постепенно нарастающие эффекты от ужесточения денежно-кредитной политики. Показатель годовой инфляции пока сохраняется вблизи уровней декабря 2023 года за счет эффекта базы и, по оценке на 12 февраля, составил 7,4%, отмечает ЦБ.

По оценкам регулятора, инфляционные ожидания населения уменьшились с начала текущего года, приблизившись к уровням третьего квартала 2023 года. Снизились и ценовые ожидания предприятий. Однако инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен, говорится в сообщении ЦБ.

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