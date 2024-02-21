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Инфляция в РФ с 13 по 19 февраля составила 0,11%

В годовом выражении она немного превысила 7,4%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 13 по 19 февраля 2024 года составила 0,11% после 0,21% с 6 по 12 февраля и 0,16% с 30 января по 5 февраля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 19 февраля составил 0,43%, с начала года - 1,29%.

Замедление недельной инфляции во многом объясняется динамикой цен на билеты авиаперелета экономическим классом, которые за неделю с 13 по 19 февраля подорожали лишь на 0,1% после скачка сразу на 8,2% на неделе с 6 по 12 февраля (это было вызвано методологией их расчета - в стоимости учитываются билеты, в том числе на месяц вперед, то есть в расчет на неделе с 6 по 12 февраля вошла стоимость билетов в праздничную мартовскую неделю).

Из данных за 19 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 19 февраля ускорилась до 7,42% с 7,38% на 12 февраля (на конец января равнялась 7,44%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и осталась на уровне 7,57% (как и на 12 февраля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь февраль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Существенные расхождения в оценке годовой инфляции по разным методологиям связаны с тем фактом, что в феврале 2023 года недельная динамика сильно колебалась - основной рост цен пришелся на первую половину месяца, а в последнюю неделю февраля даже наблюдалась дефляция.

Цены на продукты

Плодоовощная продукция с 13 по 19 февраля подорожала на 1,4% (неделей ранее - также на 1,4%), в том числе огурцы - на 2,5%, капуста - на 2,1%, свекла - на 1,8%, помидоры - на 1,6%, морковь - на 1,4%, бананы - на 1,1%, лук - на 0,9%, яблоки - на 0,4%, картофель - на 0,3%.

За период с 13 по 19 февраля также значительно выросли цены: на консервы мясные для детского питания - на 0,6%, консервы фруктово-ягодные и смеси сухие молочные для детского питания - на 0,5%, баранину, молоко пастеризованное и печенье - на 0,4%, говядину, масло сливочное, соль поваренную и водку - на 0,3%.

В то же время снизились цены: на крупу гречневую - на 0,6%, чай черный - на 0,5%, сосиски, сардельки и пшено - на 0,3%.

Непродовольственные товары

Среди непродовольственных товаров выросли за неделю цены на плиты ДСП - на 0,7%, снизились: на смартфоны - на 0,6% и телевизоры - на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин в среднем практически не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0,1%.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 19 февраля на уровне 7,57%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 13 по 19 февраля на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,11%. В сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,25% (после 0,23% неделей ранее). На плодоовощную продукцию цены изменились на 1,35% (после 1,37% неделей ранее), на остальные продукты питания - на 0,15% (после 0,13% неделей ранее). На непродовольственные товары на отчетной неделе цены снизились на 0,04% (после роста на 0,08% неделей ранее): возобновилось удешевление электро- и бытовых приборов. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,07% (с 0,58% неделей ранее) на фоне замедления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка ЦБ РФ

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

ЦБ при этом в рамках модернизации коммуникации по ДКП и, в частности, сокращения пресс-релиза по итогам совета директоров убрал стандартную фразу о нейтральном сигнале, пояснив уже на пресс-конференции, что сигнал можно считать в целом нейтральным.

"Сигнал можно считать в принципе нейтральным. Но, если вы заметили, в связи с изменением формата публикации наших материалов мы также пресс-релиз изменили, там можно увидеть, что сигнал в целом нейтральный", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"По поводу формулировок сигнала. Действительно, мы убрали стандартную длинную форму с описанием того, из чего мы исходим. Мы исходим ровно из тех же соображений, которые перечислялись в предыдущем формате пресс-релиза, но, наверное, мы решили, что к текущему моменту уже все это хорошо усвоили. Если будут направленные сигналы, они будут сформулированы теми же словами, которыми они формулировались и в прошлом. Здесь никаких сюрпризов не будет", - добавил на пресс-конференции по итогам заседания зампред ЦБ Алексей Заботкин.

ЦБ при этом 16 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 и 2025 годы на 1 процентный пункт - до 13,5-15,5% и 8-10% соответственно. Прогноз по средней ставке на 2026 год сохранен на уровне 6-7% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

"Мы обсуждали с коллегами, когда может начаться первое снижение ключевой ставки, разброс мнений был достаточно широкий, но большинство считает, что это скорее произойдет во второй половине этого года", - заявила на пресс-конференции Набиуллина.

Совет директоров ЦБ сейчас исходит из того, что момент начала снижения ключевой ставки будет несколько позже, чем предполагалось в октябре 2023 года, когда проходило предыдущее опорное заседание, пояснил пересмотр прогноза по ставке Заботкин.

ЦБ при этом подтвердил прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.

Росстат ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Банк России Минэкономразвития РФ
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