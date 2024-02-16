ЦБ повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2024 году

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 1,0-2,0% с 0,5-1,5%, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

ЦБ при этом сохранил прогноз роста ВВП в 2025 году в интервале 1,0-2,0%, в 2026 году - 1,5-2,5%.

"Рост российской экономики на 3,6% в 2023 году был выше, чем Банк России прогнозировал ранее. С учетом повышенного инфляционного давления это свидетельствует о том, что внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. В то же время растущая склонность населения к сбережению, замедление роста потребительской активности, охлаждение спроса на импорт начинают создавать условия для возвращения экономики к сбалансированному росту. Этот процесс займет продолжительное время", - говорится в сообщении.

В ЦБ в очередной раз подчеркнули, что дефицит трудовых ресурсов "остается главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг". "Оперативные индикаторы, включая опросы предприятий, свидетельствуют о том, что жесткость рынка труда остается высокой, хотя и перестала расти в ряде отраслей", - отмечают при этом в ЦБ.

Обновленный прогноз ЦБ по росту ВВП на 2024 год по-прежнему ниже действующего от сентября официального прогноза Минэкономразвития (2,3%) и недавнего прогноза МВФ (2,6%). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, попадает в интервал ЦБ и предполагает рост в 2024 году на 1,4%.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2025 год равняется также 2,3%, прогноз МВФ уже значительно ниже - лишь 1,1%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, предполагает рост российской экономики в 2025 году на 1,6%.