Банк России сохранил ставку, не дал прямого сигнала, но предостерег от "эйфории"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Банк России 16 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%.

Решение было ожидаемым для рынка: паузу в изменении денежно-кредитной политики после повышения ставки на 100 б.п. в декабре ждали все без исключения аналитики.

На последнем прошлогоднем заседании, повысив ставку на 100 б.п., ЦБ сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности ДКП. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорилось в заявлении (такая же формулировка была и в октябрьском релизе, когда ЦБ, повысив ставку сразу на 200 б.п., убрал ястребиный сигнал).

Аналитики допускали, что в февральском заявлении регулятор смягчит сигнал, добавив к нейтральной фразе содержательную в "голубином" ключе. ЦБ же в обновленном формате заявления обошелся вовсе без сигнала в прямом смысле. Косвенно его роль играют две фразы в начале релиза: "Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике".

При этом в февральском пресс-релизе осталась фраза о необходимости продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий для того, чтобы вернуть инфляцию к таргету ЦБ.

Новый релиз

В конце января ЦБ анонсировал реформу коммуникации по ДКП, одной из составляющих которой стало сокращение пресс-релиза. Стандартное заявление ЦБ по итогам совета состояло из вводки, четырех главок (динамика инфляции, денежно-кредитные условия, экономическая активность и инфляционные риски) и завершающей части - повтор сигнала по ДКП и анонс следующего заседания.

Новое послание регулятора рынку в целом сохранило прежнюю структуру, при этом относительно декабрьского сокращено примерно вдвое - по числу как абзацев, так и слов.

Заседание 16 февраля - опорное, поэтому ЦБ публикует обновленный среднесрочный макропрогноз. Прогноз по инфляции на 2024 г. оставлен без изменений - 4-4,5%.

В 15:00 пройдет традиционная пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной по итогам совета.

Заявление от 16 февраля

Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В среднем за декабрь - январь текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год (по сравнению с 11,5% в осенние месяцы). Аналогичный показатель базовой инфляции уменьшился до 7,0% в пересчете на год (по сравнению с 10,2% в осенние месяцы). Это во многом отражает постепенно нарастающие эффекты от ужесточения денежно-кредитной политики. Показатель годовой инфляции пока сохраняется вблизи уровней декабря 2023 года за счет эффекта базы и, по оценке на 12 февраля, составил 7,4%.

Инфляционные ожидания населения уменьшились с начала текущего года, приблизившись к уровням III квартала 2023 года. Снизились и ценовые ожидания предприятий. Однако инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен.

Рост российской экономики на 3,6% в 2023 году был выше, чем Банк России прогнозировал ранее. С учетом повышенного инфляционного давления это свидетельствует о том, что внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. В то же время растущая склонность населения к сбережению, замедление роста потребительской активности, охлаждение спроса на импорт начинают создавать условия для возвращения экономики к сбалансированному росту. Этот процесс займет продолжительное время.

Дефицит трудовых ресурсов остается главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг. Оперативные индикаторы, включая опросы предприятий, свидетельствуют о том, что жесткость рынка труда остается высокой, хотя и перестала расти в ряде отраслей.

Денежно-кредитные условия ужесточаются вслед за повышением ключевой ставки во второй половине 2023 года. Продолжается рост номинальных и реальных процентных ставок в различных сегментах финансового рынка. Сохраняется стабильный приток средств населения на срочные депозиты. Существенно снизилась активность на рынке необеспеченного потребительского кредитования и в рыночном сегменте ипотечного кредитования. Первые признаки замедления демонстрирует корпоративное кредитование.

Ужесточение ряда макропруденциальных мер и отмена большинства регуляторных послаблений для банков также вносят вклад в ужесточение условий банковского кредитования. Это окажет дополнительное сдерживающее влияние на динамику кредитования в 2024 году. В то же время высокими остаются выдачи ипотечных кредитов в рамках государственных льготных программ.

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий, с усилением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 16 февраля 2024 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз. 27 февраля 2024 года Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и Комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2024 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.

Заявление от 15 декабря

Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре. В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Динамика инфляции. Текущее инфляционное давление остается высоким. В среднем за октябрь - ноябрь рост цен с поправкой на сезонность составил 10,0% в пересчете на год (по сравнению с 12,2% в III квартале). Годовая инфляция, по оценке на 11 декабря, снизилась до 7,1% после 7,5% в ноябре. Это связано с эффектом высокой базы начала декабря 2022 года, когда произошла внеплановая индексация тарифов на коммунальные услуги. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5%.

Устойчивое инфляционное давление в последние месяцы усилилось. Это объясняется более быстрым ростом внутреннего спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска товаров и услуг, чем Банк России оценивал ранее. Об этом свидетельствуют данные о динамике экономической активности во втором полугодии 2023 года, включая оперативные данные за IV квартал. В среднем за октябрь - ноябрь показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность увеличился до 11,5% в пересчете на год (по сравнению с 9,7% в III квартале). Некоторый вклад в текущий рост цен в последние месяцы также внесли разовые проинфляционные эффекты на отдельных товарных рынках.

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий повысились. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков остаются выше цели по инфляции на 2024 год, но на среднесрочную перспективу они заякорены вблизи 4%.

Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия в целом продолжили ужесточаться вслед за повышением ключевой ставки в июле-октябре. Краткосрочные ставки финансового рынка повысились в связи с пересмотром вверх участниками рынка ожидаемой траектории ключевой ставки. На рынке государственного долга средне- и долгосрочные доходности существенно не изменились. Продолжился рост процентных ставок на кредитно-депозитном рынке.

Вслед за ростом депозитных ставок увеличился приток средств населения в кредитные организации, в том числе за счет возврата части наличных денег на банковские счета. Одновременно продолжился переток средств с текущих счетов на срочные депозиты.

В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. Замедление необеспеченного потребительского кредитования в последние месяцы происходило в результате как увеличения процентных ставок, так и эффектов ранее принятых макропруденциальных мер. Также замедлилась активность в рыночном сегменте ипотечного кредитования, хотя темпы роста всего ипотечного портфеля были высокими из-за большого объема выдач в рамках государственных льготных программ. Особенно высокой оставалась активность в корпоративном сегменте, где темпы роста кредитования складываются выше октябрьского прогноза Банка России. Повышенный спрос корпоративного сектора на кредиты поддерживается как высокими ценовыми ожиданиями, так и ожиданиями относительно будущей динамики внутреннего спроса.

Экономическая активность. Рост ВВП в III квартале и оперативные данные за IV квартал свидетельствуют о том, что увеличение экономической активности происходит существенно быстрее, чем Банк России ожидал в октябре. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным. Это нашло отражение в показателях текущего роста цен. По оценке Банка России, рост ВВП в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%.

Основной вклад в отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста внес внутренний спрос. Его рост происходит за счет расширения частного спроса при сохранении государственного спроса на высоком уровне. Увеличение потребительской активности поддерживается ростом реальных заработных плат и кредитованием. Значительный рост прибыли компаний и позитивные деловые настроения, в том числе из-за бюджетных стимулов, поддерживают высокий инвестиционный спрос.

Оперативные данные по внешней торговле указывают на то, что импорт несколько снизился по сравнению с пиковыми значениями летних месяцев, в том числе за счет эффектов произошедшего ужесточения денежно-кредитной политики. В то же время снижение экспорта в последние месяцы было более выраженным из-за ухудшения конъюнктуры мировых рынков энергоносителей. В ближайшие кварталы спрос на импорт в рублевом выражении продолжит подстраиваться к уже принятым решениям по ключевой ставке.

На текущем этапе ключевое ограничение на стороне предложения в российской экономике связано с состоянием рынка труда. Согласно данным опросов предприятий, дефицит свободных трудовых ресурсов остается значительным, особенно в обрабатывающих отраслях. Безработица вновь обновила исторический минимум. Невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением.

Инфляционные риски. На среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными

В базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений Правительства по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски вновь возрастут и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.

Значимым риском является сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях или их дальнейший рост. В этом случае кредитование будет продолжать расширяться ускоренными темпами, а склонность населения к сбережению - снижаться. Как следствие, рост внутреннего спроса будет продолжать опережать возможности расширения предложения и усиливать устойчивое инфляционное давление в экономике. В условиях же ограниченности свободных трудовых ресурсов рост производительности труда может сильнее отставать от роста реальных заработных плат.

Проинфляционные риски связаны и с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли. Усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести к удорожанию импорта. Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты может также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики и усиление волатильности на мировых товарных и финансовых рынках.

Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением внутреннего спроса под влиянием уже реализованного ужесточения денежно-кредитной политики.

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.