Набиуллина заявила, что сигнал ЦБ по итогам заседания можно считать нейтральным

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сигнал о направленности денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ можно считать нейтральным, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Но, если вы заметили, в связи с изменением формата публикации наших материалов мы также пресс-релиз изменили, там можно увидеть, что сигнал в целом нейтральный", - сказала она.

Банк России 16 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%.

Аналитики допускали, что в февральском заявлении регулятор смягчит сигнал. ЦБ же в обновленном формате заявления обошелся вовсе без сигнала в прямом смысле. Косвенно его роль играют две фразы в начале релиза: "Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике".

При этом в февральском пресс-релизе осталась фраза о необходимости продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий для того, чтобы вернуть инфляцию к таргету ЦБ.