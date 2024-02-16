Глава Банка Франции заявил, что ЕЦБ не следует тянуть со снижением ставок

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Европейскому центральному банку (ЕЦБ) не следует тянуть со снижением ключевых процентных ставок, считает глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

Даже после первого снижения ставок у регулятора останется пространство для маневра, заявил он в интервью бельгийской газете L'Echo.

На данный момент уже ясно, что ЕЦБ опустит ставки в какой-то момент в этом году, сказал де Гало. По его словам, риск того, что регулятор опоздает с этим решением существует, и он по крайней мере такой же, как риск преждевременного смягчения политики.

Он отметил, что у европейского ЦБ есть гибкость в трех аспектах: в выборе момента смягчения политики, а также скорости и глубины снижения ставок.

"Таким образом, наличие этих трех степеней свободы может служить аргументом для того, чтобы ЕЦБ не затягивал с первым шагом, - сказал Франсуа Виллеруа де Гало. - Речь идет не о спешке, а о том, что действовать постепенно и прагматично может быть предпочтительнее, чем тянуть с принятием решения и затем прибегать к вынужденным резким корректировкам".

Виллеруа не стал говорить о том, когда он предпочел бы снизить ставки. Ранее он заявлял, что все возможности открыты для следующих заседаний.

ЕЦБ оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам заседания 25 января. Базовая ставка по кредитам находится на уровне 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Выступая в Европарламенте в четверг президент ЕЦБ Кристин Лагард дала понять, что регулятор опасается опустить ставки преждевременно.

"Мы не хотим рисковать тем, что нам придется откатывать снижение назад, поскольку это сведет на нет все, что мы уже сделали, и потребует от нас сделать еще больше", - сказала она.