Большинство опрошенных аналитиков не ждут изменения ставки ЕЦБ 7 марта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк 7 марта проведет очередное заседание, по итогам которого, вероятнее всего, не станет менять параметры денежно-кредитной политики.

В настоящее время базовая ставка ЕЦБ по кредитам составляет 4,5% годовых, по депозитам - 4%, по маржинальным кредитам - 4,75%.

Опрошенные разными журналистами экономисты и аналитики практически на 100% уверены, что европейский регулятор сохранит ставки на прежнем уровне по итогам предстоящего заседания.

Высокопоставленные представители ЕЦБ в последнее время неоднократно говорили о том, что пока рано обсуждать снижение процентных ставок, несмотря на признаки замедления инфляции в еврозоне, пишет Trading Economics.

Несколько месяцев назад эксперты полагали, что ЕЦБ перейдет к уменьшению ставок в марте, однако такой прогноз больше не актуален, отмечает CNBC.

"В отличие от предыдущих заседаний, вопрос о сроках снижения ставок теперь будет стоять на повестке дня", - заявил Дирк Шумахер из Natixis. В четверг будут опубликованы обновленные экономические прогнозы, и эксперт ожидает, что оценка инфляции в текущем году будет пересмотрена в сторону понижения. "Это усиливает сигналы, что ЕЦБ приближается к снижению ставок", - полагает он.

Европейский ЦБ "не будет торопиться", считает Анн-Катрин Петерсен из BlackRock (SPB: BLK) Investment Institute. "Он по-прежнему считает свою борьбу с инфляцией незавершенной", - заявила она AFP.

Аналитики ждут от ЕЦБ трех снижений процентных ставок в 2024 году на 0,25 процентного пункта и четырех - в 2025 году, свидетельствуют результаты опроса Bloomberg, которые были опубликованы в конце прошлой недели.

При этом две трети экспертов считают, что преждевременное уменьшение ставок будет нести более значительную опасность, чем слишком долгое ожидание.

Большинство респондентов агентства ожидают, что ЕЦБ предпримет первое понижение стоимости заимствований в июне. При этом они по-прежнему прогнозируют ставку на уровне 2,25% годовых в конце 2025 года.

"ЕЦБ приходится выбирать между слишком ранним сокращением ставок (и риском возобновления инфляции и потенциальной необходимостью снова поднять ставки) и слишком поздним сокращением ставок, - отмечает экономист Nomura Анджей Щепаньяк. - Последний вариант - явно лучший сценарий".