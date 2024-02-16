Набиуллина допустила, что пик годовой инфляции придется на весну

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Пик годовой инфляции в РФ может быть достигнут весной, отклонение от текущих уровня будет небольшим, в целом по итогам 2024 года ЦБ сохраняет прогноз в 4,0-4,5%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

"Мы считаем, что пик месячной, сезонно-сглаженной инфляции уже пройден осенью прошлого года. Что касается годовой инфляции, которая отражает рост цен за последние 12 месяцев, действительно, пик может быть весной, но рост годового показателя инфляции от нынешнего уровня может быть небольшим", - сказала она.

"В начале июля предполагается повышение тарифов на услуги ЖКХ, это может также отразиться на временном повышении показателя годовой инфляции, но в целом мы видим, что по этому году в результате проводимой нашей ДКП инфляция в устойчивых компонентах продолжит снижаться с тем, чтобы годовая инфляция к концу года была 4-4,5%", - заявила Набиуллина.

ЦБ оценивает годовую инфляцию в РФ на 12 февраля на уровне 7,4%.