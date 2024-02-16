В ЦБ не видят значимого влияния всплесков расходов бюджета на инфляцию

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Повышенные бюджетные расходы в отдельные месяцы не оказывают существенного влияния на инфляцию и, как следствие, на решения по ключевой ставке, важна динамика в целом по году и ее соответствие планам, сообщил замглавы Банка России Алексей Заботкин.

"На инфляцию влияют не столько расходы бюджета, сколько структурный дефицит, причем в широком смысле - не столько федерального, сколько консолидированного бюджета плюс те операции, которые бюджет проводит в виде инвестирования средств ФНБ, которые в дефиците не отражаются, но которые влияют на спрос со стороны госсектора", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли сказаться на инфляции наблюдающийся текущий рост расходов федерального бюджета в начале года.

Распределение расходов внутри года, отметил Заботкин, "носит весьма второстепенное значение с точки зрения воздействия на динамику в совокупном спросе". "Если по году в целом дефицит остается таким же, общая конфигурация бюджетной политики на среднесрочную перспективу остается такой же, то, соответственно, и совокупный спрос будет себя вести ровно таким образом, как было заложено при составлении прогноза и при принятии решения по ключевой ставке", - пояснил он.

По данным "Электронного бюджета", на 14 февраля расходы бюджета составили около 4,63 трлн рублей, при этом растут они довольно быстрыми темпами (еще на 8 февраля онлайн-показатель равнялся 3,66 трлн рублей). В начале 2023 года также наблюдалась высокая динамика бюджетных расходов, которые Минфин объяснял существенным авансированием.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также отметила, что регулятор исходит из уже известных предпосылок, по которым приняты решения. "Что касается определенного всплеска в определенные месяцы, такое может быть, у нас такое бывает, но для калибровки нашей политики, конечно, важнее динамика расходов в целом по году", - сказала она, при этом отметив, что ЦБ учитывает такие временные колебания расходов, поэтому всегда говорит, что равномерность расходов бюджета - это достаточно важный фактор.

"Всплеск инфляции в прошлом году был обусловлен одновременным сочетанием и мягкой денежно-кредитной политики, и мягкой бюджетной политики", - отметила также она.