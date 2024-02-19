Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в 2023 г. выросла на 3,6%, до 22,04 млрд руб.

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в 2023 году выросла на 3,6% по сравнению с 2022 годом, до 22,04 млрд рублей, говорится в отчете компании.

EBITDA прибавила 5,7%, до 44,25 млрд руб. Выручка составила 118,63 млрд руб. (+12,1%).

Операционная прибыль "Юнипро" снизилась на 6,7%, до 23,53 млрд руб. Капзатраты по итогам 2023 г. выросли в 2,4 раза, до 14,19 млрд руб.

На счетах компании на конец 2023 г. хранилось 50,14 млрд руб.

"Юнипро" в РФ принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11 275 МВт. Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной прошлого года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.