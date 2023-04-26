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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Uniper с конца 2022 г. де-факто не может осуществлять операционный контроль над "Юнипро"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Uniper изучает правовую ситуацию в связи с выходом указа президента РФ о введении внешнего управления в ПАО "Юнипро". Компания с конца 2022 года фактически не может осуществлять операционный контроль над российским активом, следует из сообщения немецкого энергохолдинга.

В компании напомнили, что летом 2021 года приняли решение о продаже своей доли в "Юнипро" и осенью 2021 года проинформировали об этом правительство РФ. В сентябре 2022 года был подписан контракт с российским покупателем, но компания пока не получила разрешение на сделку.

С конца 2022 года "Юнипро" деконсолидирована и практически полностью списана с баланса Uniper.

В РоссииАктивы Fortum и Uniper считаются переданными в управление с момента подписания указаЧитать подробнее

Во вторник вечером президент РФ своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, попали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум".

Временный управляющий осуществляет полномочия собственника движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале российского юридического лица, имущественных прав, находящихся во временном управлении, за исключением полномочий по распоряжению имуществом, говорится в указе.

В качестве временного управляющего определено Росимущество, но президентом РФ, в том числе по предложению Росимущества, может быть назначено управляющим иное лицо.

В сообщении Росимущества отмечается, что указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов.

"Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России", - говорится в сообщении ведомства.

Uniper Юнипро
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