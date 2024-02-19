ЦБ РФ сообщил, что предприятия отмечают смягчение неценовых условий кредитования

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Ужесточение условий кредитования, по оценкам предприятий, ослабевает как в целом по экономике, то и в отдельных отраслях, кроме транспортировки и хранения, говорится в комментарии Банка России по итогам февральского опроса компаний.

"Сдвиг оценок в сторону смягчения отмечен для неценовых условий кредитования. В частности, отмечалось снижение требований к обеспечению кредитов и упрощение порядка подачи заявки на получение заемных средств", - подчеркивает ЦБ.

Регулятор отмечает, что поддержку кредитной активности предприятий, в частности в обрабатывающей отрасли, строительстве и сельском хозяйстве, продолжают оказывать льготные кредитные программы.