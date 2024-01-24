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Ценовые ожидания предприятий в январе вновь выросли, обновив локальный максимум

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания предприятий в январе снова выросли, они существенно выше значений 2017-2019 годов, когда уровень инфляции был вблизи целевого, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Снижение ценовых ожиданий в январе отмечали предприятия сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, торговли автотранспортными средствами и водоснабжения.

Участники опроса ЦБ при формировании бизнес-планов на 2024 год в среднем исходят из годовой инфляции 9,5% (на 2023 год - 8,8%), отмечает ЦБ. Наиболее высокие значения отметили предприятия торговли, строительства и сферы услуг.

"Повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков. Этот фактор Банк России будет учитывать при проведении денежно-кредитной политики", - подчеркивает ЦБ.

Вместе с тем, каждое второе из опрошенных предприятий (в среднем в мониторинге ежемесячно участвует почти 15 тыс. компаний) не ответило на вопрос об уровне инфляции, заложенном в бизнес-план. В основном это малые и микропредприятия, а также те, кто не смог дать оценку в силу высокой неопределенности или использует иные параметры при бизнес-планировании – ключевую ставку и валютный курс, пояснил Банк России.

ЦБ также отметил замедление роста издержек предприятий третий месяц подряд в целом по экономике и в большинстве видов экономической деятельности. Исключение – торговля автотранспортными средствами, сфера услуг и водоснабжение, где издержки в январе увеличились заметнее, чем в декабре. В числе факторов роста затрат оставалось удорожание комплектующих и материалов, горюче-смазочных материалов и логистики, а также повышение стоимости обслуживания кредитов и увеличение зарплат для привлечения и удержания работников в условиях дефицита кадров.

ЦБ РФ Банк России
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