Банк России отметил рост ценовых ожиданий предприятий в декабре
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные опроса предприятий.
Опрос показал, что ценовые ожидания компаний в декабре немного выросли по сравнению с ноябрьскими данными, но на уровень октября так и не вернулись.
Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий в ноябре снизились после их роста в предыдущие четыре месяца.
Данные об инфляционных ожиданиях населения Банк России планирует опубликовать 18 декабря.
Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке.
Очередное заседание совета директоров по ключевой ставке запланировано на 15 декабря. Оно не будет опорным.