Банк России отметил рост ценовых ожиданий предприятий в декабре

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оперативные данные опроса предприятий.

Опрос показал, что ценовые ожидания компаний в декабре немного выросли по сравнению с ноябрьскими данными, но на уровень октября так и не вернулись.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий в ноябре снизились после их роста в предыдущие четыре месяца.

Данные об инфляционных ожиданиях населения Банк России планирует опубликовать 18 декабря.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке.

Очередное заседание совета директоров по ключевой ставке запланировано на 15 декабря. Оно не будет опорным.