ВТБ планирует в 2024 году обратный сплит с коэффициентом 5000 к 1

Номинал акций в этом случае будет увеличен с 1 копейки до 50 рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Менеджмент ВТБ предложит наблюдательному совету вынести на годовое собрание акционеров вопрос об увеличении номинала акций с 1 копейки до 50 рублей, в случае положительного решения обратный сплит пройдет уже в июле 2024 года, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

"Стартовый пистолет" для этого - решение общего годового собрания в июне. Если получим решение, то в течения июля проведем обратный сплит", - сказал Пьянов.

У ВТБ исторически маленький номинал акций - 1 копейка, уставный капитал банка состоит из почти 27 трлн ценных бумаг. Вопрос повышения номинала акций ВТБ поднимался в 2019 году на годовом собрании акционеров. Тогда глава банка Андрей Костин признал, что маленький номинал акций не очень удобен в работе, и допустил возможность повышения номинала акций.

Как сказал Пьянов, проведению обратного сплита в прошлые годы мешали разные обстоятельства: санкции, листинг на Лондонской бирже, проведение допэмиссий.

"В 2024 году в первый раз есть возможность, не искаженная ни внутренними, ни внешними процессами", - заявил он.

"Мы хотели бы укрупнить прежде всего для будущего удобства оперирования нашими акциями номинал в 1 копейку до 50 рублей, то есть в 5000 раз. Это неизбежно повлечет появление дробных акций, и обычно дробные акции отталкивают эмитентов от действий подобного рода. Мы хотим одновременно с проведением сплита предложить на какую-то структуру группы оферту по выкупу дробных акций у наших миноритариев (потому что дробными акциями невозможно торговать) по рыночной цене, без всякого обмана", - рассказал топ-менеджер, добавив, что объем обратного выкупа оценивается в несколько миллионов рублей.

Выкупленные дробные акции будут консолидированы и проданы в рынок "в неискажающем объеме" с тем таймингом, который не повлияет на котировки.

ВТБ работает с "Московской биржей", чтобы избежать приостановки торгов акциями банка при укрупнении номинала. "Просто при замене эмиссионных документов в какой-то момент котировки наших акций из 2-4 копеек превратятся в сто с лишним рублей. Это тоже будет позитивный сигнал рынку", - сказал он.

В конце 2023 года вице-президент, начальник управления по работе с инвесторами ВТБ Леонид Вакеев заявил, что банк думает над вопросом проведения обратного сплита акций для удобства акционеров. В январе Пьянов уточнил, что обсуждение обратного сплита находится на начальном этапе, на проработку механизма уйдет весь 2024 год.