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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Россия в 2023 г. добыла на шельфе 24 млн т нефти, в Восточной Сибири - 54 млн т

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году добыла на шельфовых месторождениях 24 млн тонн нефти, сообщил вице-премьер Александр Новак на международной выставке-форуме "Россия".

В Восточной Сибири в прошлом году было добыто 54 млн тонн.

"Еще в 2003 году в Восточной Сибири практически ничего не добывалось. На сегодняшний день у нас 54 млн тонн добыча нефти (в этом регионе - ИФ). Это порядка 10% общей добычи в нашей стране", - сказал он.

"Если говорить о шельфовых месторождения Охотского моря, Печорского, Балтийского морей, также обращаю внимание, что мы почти с нуля вышли на уровне 24 млн тонн добычи. И здесь огромный потенциал", - подчеркнул Новак.

Александр Новак нефть
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