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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Планы по строительству СПГ-завода в рамках "Сахалина-1" сохраняются

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия планирует к 2035 году увеличить производство сжиженного природного газа с нынешних 33 млн тонн до 100 млн тонн, заявил на форуме "Россия" вице-премьер Александр Новак и добавил, что эту цель перед отраслью поставил президент.

"Это амбициозная задача, для ее реализации необходимо развивать кластеры производства СПГ", - отметил Новак.

Как сказано в презентации вице-премьера, производство СПГ в Ямальском кластере предполагается увеличить с 20 до 60 млн тонн СПГ в год, в Балтийском - с 2,2 до 15 млн тонн, в Сахалинском - с 11 до 15 млн тонн, а в новом кластере в Мурманской области, как ожидается, будут построены мощности на 20 млн тонн в год.

Как уточнил Новак в беседе с журналистами, повышение производства в Сахалинском кластере планируется за счет проекта "Сахалин-1". "Там есть заявленный проект Сахалин-1. В планах есть, от них никто не отказывался", - сказал он.

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