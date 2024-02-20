ВТБ отразил бОльший убыток за 2022 год из-за переоценки "Открытия"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ пересчитал убыток за 2022 год, он вырос из-за переоценки результата сделки по покупке банка "Открытие", сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Если мы раньше публиковали убыток (за 2022 год по МСФО - ИФ) 612,6 млрд рублей, теперь он составил 667,5 млрд рублей. Эффект выгодной покупки "Открытия" ухудшился почти на 65 млрд рублей. Первоначальная версия отчетности, которую мы публиковали в 2022 году, все компоненты - и выгодная покупка, и резервы первого дня, приводили к прибыли от приобретения "Открытия" в 164,8 млрд рублей, сейчас это 100,1 млрд рублей", - объяснил Пьянов.

Он напомнил, что сделка по покупке ВТБ банка "Открытие" у Банка России была закрыта 23 декабря 2022 года.

"Стандарт МСФО по объединению бизнеса предусматривает 12 месяцев для финализации оценок. Понятно, что за такой короткий период такую сложную группу с точки зрения оценки справедливых стоимостей резервов по всем активам и обязательствам было очень сложно сделать. Поэтому мы этим правом воспользовались. По сути львиная доля ухудшения финансового результата связана с пересмотром справедливой стоимости активов и обязательств "Открытия", - отметил первый зампред.

ВТБ также пересмотрел результаты НПФ за 2022 год из-за применения нового стандарта отчетности, добавил он.

"Все НПФ в России, которые раскрывают свою отчетность по МСФО, имели сложности по переходу на новый стандарт - с IFRS4 на IFRS17. Мало кто справился с этой "штангой" с первого раза. И это тоже потребовало пересмотра", - заявил Пьянов.