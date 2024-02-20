ВТБ в 2024 году планирует заработать 435 млрд рублей по МСФО

Из этой суммы 160 млрд рублей придется на разовые эффекты

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ в 2024 году планирует как минимум повторить финансовый результат рекордного 2023 года, заработав 435 млрд рублей, заложил в прогноз два разовых эффекта - около 100 млрд рублей прибыли от работы с заблокированными активами и признание 60 млрд рублей отложенного налогового актива благодаря изменению стратегии консолидации "Открытия".

ВТБ в 2023 году заработал рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 432,2 млрд рублей.

"Цель группы, которую ставит перед собой менеджмент, - не ухудшить рекордную прибыль 2023 года. (...) Наш бизнес-план, который образует таргет, это 435 млрд рублей чистой прибыли", - заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

В своем прогнозе ВТБ заложил органическую прибыль в размере 275 млрд рублей, еще 160 млрд рублей связаны с разовыми факторами. В частности, банк планирует получить около 100 млрд рублей в результате работы с заблокированными активами. Еще 60 млрд рублей принесет признание отложенного налогового актива в результате изменения стратегии интеграции банка "Открытие".

"Мы до этого коммуницировали, что судьба банка "Открытие" - это сдача лицензии в 2024 году и вход в ликвидацию. Мы в силу ряда обстоятельств, ключевыми из которых являются большой объем, как мы считаем, "молчунов", неконтактных клиентов, умерших клиентов, а также судебные иски, привел к тому, что мы согласовали с Центральным банком изменение концепции присоединения и ликвидации или интеграции "Открытия". Это изменение включает в себя замену ликвидационной стратегии на стратегию присоединения, то есть по-прежнему в течение 2024 года будет производиться коммерческая миграция клиентов, но остаток будет не ликвидирован, а присоединен в январские праздники 2025 года, в технологическое "окно", к БМ-банку (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ - ИФ)", - заявил Пьянов.

Он объяснил, что с момента начала санации в 2017 году банк "Открытие" генерил налоговые убытки, однако в силу своего размера не все налоговые убытки признавались как отложенный налоговый актив, который можно утилизировать будущей налоговой прибылью.

"Через сценарий последовательной реорганизации, когда банк "Открытие" приходит внутрь "большого" ВТБ, мы имеем возможность утилизировать налоговые убытки прошлых лет и имеем полное основание признать эти налоговые убытки в формате отложенного налогового актива", - заявил топ-менеджер.

Он уточнил, что признать 60 млрд рублей отложенного налогового актива можно только в случае присоединения "Открытия". "Если бы была ликвидация, мы не имели бы шанса на это признание. Второе, эта стратегия выгоднее нам, потому что позволяет сохранить пассивы молчунов, неконтактных, умерших клиентов и так далее. Поэтому с точки зрения стратегии управления пассивами это меньшие потери и это ускорение реализации, уже с 2025 года, синергии по расходам", - отметил Пьянов, добавив, что число молчунов, неконтактных и умерших клиентов в "Открытии" превышает 100 тыс. человек.

Пьянов также сообщил, что в январе 2025 года к БМ-банку будет присоединена еще одна "дочка" ВТБ - Саровбизнесбанк. Долгое время препятствием для интеграции Саровбизнесбанка был арест 15% акций. Как рассказал топ-менеджер, в конце прошлого года Замоскворецкий суд Москвы снял арест и передал этот пакет акций республике Коми.

"Пока это решение не является окончательным, владельцы 15% акций оспаривают решение суда. Мы ожидаем, что до лета этого года судебное решение вступит в том или ином виде в окончательное действие, это откроет путь к реорганизации Саровбизнесбанка в январе 2025 года", - сказал он.

Менеджмент ожидает, что в мае 2025 года БМ-банк, интегрировавший в себя "Открытие" и Саровбизнесбанк, присоединится к ВТБ и досрочно выйдет из санации (планировалось, что санация БМ-банка завершится в 2026 году).