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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Нефть Brent подешевела до $82,9 за баррель

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть усилилось днем во вторник, стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 по московскому времени понизилась на $0,67 (0,8%), до $82,89 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,79 (1,01%), до $77,67 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где йеменские мятежники-хуситы накануне сообщили об атаке на британское судно Rubymar в Аденском заливе, в результате которой экипаж был вынужден покинуть судно. Позднее повстанцы обстреляли два принадлежащих США судна у берегов Йемена.

"Рынок сейчас занял выжидательную позицию, - написал старший портфельный управляющий Tortoise Capital Advisors Роб Таммел. - Теперь трейдеры ждут итогов следующего заседания ОПЕК+".

Страны ОПЕК+ проведут заседание в начале марта. Как ожидается, страны рассмотрят вопрос продления ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года.

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