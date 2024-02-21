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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Brent подешевела до $81,73 за баррель

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению днем в среду на фоне опасений по поводу роста нефтедобычи и слабости мировой экономики.

К 14:18 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,74%), до $81,73 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,58 (0,75%), до $76,46 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,5%, WTI - на 1,8%.

Колебания цен на нефть остаются в диапазоне $10 за баррель с начала текущего года, однако котировки опустились с верхней границы этого диапазона.

"Мы ожидаем, что нефть продолжит торговаться в узком коридоре в краткосрочной перспективе, несмотря на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, - сказал старший аналитик нефтяного рынка в DNB Bank ASA Хельге Андре Мартинсен. - Продолжение череды сильных данных о добыче в странах, не входящих в ОПЕК, включая Норвегию и Канаду, в сочетании со слабыми прогнозами роста мировой экономики может нивелировать эффект от ближневосточной напряженности".

Brent WTI ОПЕК Ближний Восток
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