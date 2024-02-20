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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

"Деловые линии" отметили рост спроса на авиадоставку грузов в РФ более чем на 20%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших в России транспортно-логистических операторов "Деловые линии" по итогам 2023 года отмечает рост спроса на авиаперевозку грузов по стране более чем на 20% по сравнению с показателем предыдущего года, сообщила пресс-служба компании.

Грузооборот за отчетный период увеличился на 23%.

Положительная динамика обусловлена, в частности, ростом интереса со стороны клиентов к оперативной доставке грузов.

"Доставку самолетом выбирают, когда нужно отправить запчасти, оборудование для срочного ремонта, инвентарь к важным мероприятиям или жизненно важные медикаменты", - отмечается в сообщении.

В конце июня прошлого года "Деловые линии" открыли более 6 тысяч новых направлений авиадоставки по России и странам ЕАЭС, тем самым доведя общее число до 28 тыс. направлений.

"Деловые линии" работают с 2001 года, центральный офис компании расположен в Петербурге. Компания входит в перечень системообразующих транспортных предприятий России, объединяет 279 подразделений в 209 городах. Автопарк группы превышает 5 тысяч автомобилей.

ЕАЭС Деловые линии Петербург
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