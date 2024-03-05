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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

"Деловые линии" отметили двукратный рост спроса на международную доставку грузов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Один из крупнейших в стране транспортно-логистических операторов "Деловые линии" по итогам 2023 года отмечает двукратный рост спроса на международную доставку грузов в России по сравнению с 2022 годом, сообщила компания.

В частности, спрос на доставку из Китая и стран Юго-Восточной Азии в России вырос более чем на 40%, а количество контейнерных перевозок сборных и генеральных грузов из Турции возросло более чем в 2 раза.

При этом отмечается рост спроса на авиаперевозки грузов из Китая в Россию за год в 2,5 раза, из Турции - в 2 раза. Как правило, транспортировку по воздуху выбирают при необходимости доставки грузов в кратчайшие сроки. Так, контейнерная перевозка из Китая занимает в среднем 45 дней, а авиадоставка - 7-10 дней.

В конце июня прошлого года "Деловые линии" открыли более 6 тысяч новых направлений авиадоставки по России и странам ЕАЭС, тем самым доведя общее число до 28 тыс. направлений.

"Деловые линии" работают с 2001 года, центральный офис компании расположен в Петербурге. Компания входит в перечень системообразующих транспортных предприятий России, объединяет 279 подразделений в 209 городах. В автопарке группы около 9 тысяч транспортных средств разной грузоподъемности, в том числе тягачей и полуприцепов.

Деловые линии ЕАЭС Китай Турция
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