"Деловые линии" отметили рост спроса на авиадоставку грузов в России на треть

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Спрос на авиаперевозки грузов по России в январе-августе 2023 года вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила пресс-служба одного из крупнейших в стране транспортно-логистических операторов "Деловые линии".

Наиболее популярные направления для доставки - из Москвы и Петербурга на Дальний Восток, а также в Калининград. В частности, востребована перевозка запчастей, электроники, медицинских товаров, одежды и рекламной продукции.

При этом в группе компаний отмечают увеличение частоты отправки автозапчастей и медицинских товаров - на 42% и 41% соответственно.

В конце июня текущего года "Деловые линии" открыли более 6 тысяч новых направлений авиадоставки по России и странам ЕАЭС.

"Деловые линии" работают с 2001 года, центральный офис расположен в Петербурге. Компания входит в перечень системообразующих транспортных предприятий России, объединяет 248 подразделений в 200 городах страны. Автопарк группы насчитывает более 5 тысяч автомобилей.