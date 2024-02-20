Путин разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл", российской структуры компании Polymetal.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В понедельник Polymetal сообщил, что продает свой российский бизнес в лице АО "Полиметалл" компании "Мангазея Плюс" - структуре "Мангазеи" Сергея Янчукова. Российские активы Polymetal оценены для сделки в $3,69 млрд, включая $2,21 чистого долга. Polymetal ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта.

Это же распоряжение разрешает сделки с долями ООО "Тасеевское. Год назад "Мангазея Майнинг" договорилась с Highland Gold Владислава Свиблова о покупке этого золоторудного актива в Забайкалье.

"Полиметалл" - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, Якутии, на Чукотке. Polymetal помимо бизнеса в РФ принадлежат активы в Казахстане. Крупнейшим акционером Polymetal является консорциумом оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (около 24%).

"Мангазея Плюс" - структура, созданная для сделки российской компанией "Мангазея Майнинг", входящей в группу "Мангазея" Сергея Янчукова. "Мангазея", по оценкам, входит в топ-15 российских золотодобытчиков, производственные активы расположены в Забайкальском крае. Помимо золотодобычи группа занимается девелопментом, сельским хозяйством и другим бизнесом.