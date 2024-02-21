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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Что случилось этой ночью: среда, 21 февраля

Путин одобрил сделки с акциями АО "Полиметалл", пилотов ВСУ обучат управлению истребителями F-16, Вашингтон требует доступа к задержанной в РФ гражданке США

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Владимир Путин разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл", российской структуры компании Polymetal. 19 февраля Polymetal объявила о продаже своего российского бизнеса компании "Мангазея Плюс".

- США предупредили союзников, что РФ может разместить ядерное оружие в космосе уже в 2024 г., сообщило агентство Bloomberg. Президент Владимир Путин в свою очередь заявил, что Россия всегда была и будет против таких решений.

- Россия завершила поставку пшеницы в шесть беднейших стран Африки. Общий объем гумпомощи составил 200 тыс. тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

- Вашингтон добивается консульского доступа к задержанной в Екатеринбурге гражданке РФ и США, сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер. Женщину обвиняют в сборе и переводе средств украинским военным.

- США в 2024 году обучат 12 пилотов ВСУ управлению истребителями F-16. Этот процесс завершится в период с мая по август 2024 года, сообщил телеканал CNN.

- Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил госнаграды танкистам, отличившимся при взятии Авдеевки. Этот город, по данным Минобороны, перешел под контроль российских войск 17 февраля.

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