Расписки Qiwi упали почти на 25% на новостях об отзыве лицензии у Киви банка

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американские депозитарные расписки Qiwi упали в начале торгов на Московской бирже в среду почти на 25% (до 360,5 рубля за штуку) на новостях об отзыве лицензии у Киви банка.

Ранее в среду ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка.

Это первый отзыв лицензии у банка за последние полтора года и второй с конца февраля 2022 года. Последний раз ЦБ отзывал лицензию у банка в августе 2022 года, тогда ее лишился Кросна-банк.

Лицензия Киви банка отозвана в связи с тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. По этой причине регулятор в течение последних 12 месяцев пять раз применял меры к банку, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Однако банк не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности и продолжил проведение высокорисковых операций.

По данным ЦБ, Киви банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. "Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", - отмечает ЦБ.

Кроме того, банк без ведома физлиц открывал Qiwi-кошельки с использованием их персональных данных и проводил по ним операции, что создавало значительные риски для граждан.

В Киви банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Киви банк является является участником системы страхования вкладов.

Киви банк по итогам 2023 года занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".