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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Киви банк лишился лицензии

Информацию об отдельных операциях банка ЦБ передаст в правоохранительные органы

Киви банк лишился лицензии
Здание Центробанка РФ
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Банк России с 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка, говорится в сообщении ЦБ.

По информации регулятора, Киви банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты Банка России, в связи с чем ЦБ в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применял меры, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

Кроме того, банк "систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сказано в пресс-релизе.

Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, отмечает ЦБ, прекращение его работы "не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчёты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы".

"Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", - считает регулятор.

Также ЦБ выявил "многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан".

Регулятор считает, что банк "не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности, несмотря на активную надзорную работу Банка России, и продолжил проведение высокорисковых операций".

"Информация о проводившихся Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы", - говорится в пресс-релизе.

Киви банк по итогам 2023 года занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". ЦБ, ссылаясь на данные отчетности банка на 1 февраля 2024 года, указывает, что по величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе страны.

Банк является участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов сообщило о наступлении страхового случая и пообещало начать выплаты компенсаций вкладчикам не позднее 6 марта. Банки-агенты для этого будут отобраны по конкурсу не позднее 27 февраля. В Киви банк назначена временная администрация, функции которой возложены на АСВ. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Группа Qiwi 19 января сообщила о планах продать российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжит развиваться в рамках Qiwi plc. Цена сделки по продаже АО "Киви" составила 23,75 млрд рублей. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов.

30 января стало известно, что сделка закрыта.

Киви банк ЦБ РФ Банк России Qiwi plc
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