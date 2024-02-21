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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Клиенты Qiwi не могут пополнить кошельки после отзыва лицензии у Киви банка

Также стал невозможен перевод средств на Qiwi-кошельки из других банков

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пополнение Qiwi-кошельков и перевод средств с них стал невозможен после отзыва лицензии у Киви банка.

Как сообщили "Интерфаксу" владельцы Qiwi-кошельков, перевести средства на них из других банков не получается. Всплывает сообщение, что Qiwi-кошелек (Киви банк) отклонил операцию.

Ранее в среду ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ.

Деятельность Киви банка, как отмечает регулятор, характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.

ЦБ также выявил случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Киви банк Qiwi ЦБ РФ Банк России
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