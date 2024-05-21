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Palo Alto в III финквартале увеличил чистую прибыль в 2,6 раза

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американский разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль в 2,6 раза, но прогнозы на ближайшее время разочаровали инвесторов, что вызвало падение котировок.

В феврале-апреле 2024 года чистая прибыль компании составила $278,8 млн, или 79 центов в расчете на акцию, против $107,8 млн, или 31 цента на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,32 на акцию, в то время как средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагал $1,25.

Выручка компании выросла до $1,98 млрд с $1,72 млрд годом ранее. Эксперты оценивали ее в $1,97 млрд.

Palo Alto планирует получить в текущем финансовом квартале выручку в диапазоне $2,15-2,17 млрд. Консенсус-прогноз составляет $2,16 млрд.

Также компания пересмотрела ожидания для выручки на весь фингод до $10,13-10,18 млрд с ранее предполагавшихся $10,1-10,2 млрд.

Котировки акций Palo Alto Networks на дополнительной сессии в понедельник упали на 8,6% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала 2024 года выросла на 9,8% (до $102,7 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite поднялся почти на 12%.

Palo Alto США
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