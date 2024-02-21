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Вознаграждение главы Citigroup Джейн Фрейзер выросло на 6% в 2023 году

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американского банка Citigroup Inc. Джейн Фрейзер заработала около $26 млн прошлый год, говорится в сообщении банка.

Ее базовая зарплата составила $1,5 млн, она также получила денежный бонус в размере $3,675 млн. Основная часть вознаграждения - $20,8 млн - была выплачена в виде акций, доступ к которым Фрейзер получит в случае достижения определенных показателей.

Совокупный размер вознаграждения главы Citi вырос на 6% по сравнению с 2022 годом.

Фрейзер получает меньше, чем руководители других ведущих банков США, отмечает Dow Jones. Так, глава Wells Fargo Чарли Шарф и его коллега из Bank of America Corp. Брайан Мойнихэн за прошлый год заработали по $29 млн, CEO Goldman Sachs Group Дэвид Соломон - $31 млн, гендиректор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон - $36 млн, глава Morgan Stanley Джеймс Горман - $37 млн.

Citigroup Джейн Фрейзер
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