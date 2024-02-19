Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

Вознаграждение главы Goldman Sachs в 2023 году выросло на 24%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Вознаграждение главного исполнительного директора Goldman Sachs Group Inc. Дэвида Соломона в 2023 году увеличилось на 24%, несмотря на то, что банк зафиксировал минимальную за четыре года чистую прибыль.

Как говорится в документах Goldman, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Соломон заработал в минувшем году $31 млн. Он получил зарплату в размере $2 млн, а также бонус в размере $29 млн, главным образом в виде акций, которые сможет получить при достижении банком определенных показателей.

ЭкономикаЧистая прибыль Goldman Sachs выросла в 1,5 раза в IV кварталеЧитать подробнее

Более высокое вознаграждение - $35 млн - Соломон получал только в 2021 году. В 2022 году глава Goldman заработал $25 млн.

Чистая прибыль банка в минувшем году упала на 24%, до $8,5 млрд, что является самым низким значением с 2019 года. Рентабельность собственного капитала Goldman составила лишь 7,5% при цели банка в 14-16%.

Руководство Goldman во главе с Соломоном в прошлом году приняло ряд решений, негативно повлиявших на результаты банка, в том числе, о сокращении размера потребительского бизнеса, пишет газета Financial Times.

В совете директоров, однако, рассчитывают, что стратегические меры, которые негативно сказались на показателях банка в краткосрочной перспективе, окажут положительное влияние на его бизнес в дальнейшем.

Главы JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley также увеличили вознаграждения CEO по итогам 2023 года. Так, глава JPMorgan Джеймс Даймон заработал $36 млн, что на 4% больше, чем годом ранее.

Morgan Stanley выплатил Джеймсу Горману, покинувшему пост CEO в начале 2024 года, $37 млн, что на 17,5% больше, чем по итогам предыдущего года.

Тем временем вознаграждение главы Bank of America Corp. Брайана Мойнихана за 2023 год уменьшилось на 3%, до $29 млн.

Goldman Sachs Дэвид Соломон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Apple оштрафуют на 500 млн евро за антиконкурентные практики в стриминге музыки

Apple оштрафуют на 500 млн евро за антиконкурентные практики в стриминге музыки

Акции банка "Уралсиб" выросли в начале торгов на 21%

Минпромторг планирует повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5-10 раз

Минпромторг планирует повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5-10 раз

Совфед подготовил проект о платеже маркетплейсов для "Почты России"

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа

Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа

Совкомбанк объявил о намерении приобрести ХКФ банк

Совкомбанк объявил о намерении приобрести ХКФ банк

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций банка "Уралсиб"

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций банка "Уралсиб"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });