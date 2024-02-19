Вознаграждение главы Goldman Sachs в 2023 году выросло на 24%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Вознаграждение главного исполнительного директора Goldman Sachs Group Inc. Дэвида Соломона в 2023 году увеличилось на 24%, несмотря на то, что банк зафиксировал минимальную за четыре года чистую прибыль.

Как говорится в документах Goldman, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Соломон заработал в минувшем году $31 млн. Он получил зарплату в размере $2 млн, а также бонус в размере $29 млн, главным образом в виде акций, которые сможет получить при достижении банком определенных показателей.

Более высокое вознаграждение - $35 млн - Соломон получал только в 2021 году. В 2022 году глава Goldman заработал $25 млн.

Чистая прибыль банка в минувшем году упала на 24%, до $8,5 млрд, что является самым низким значением с 2019 года. Рентабельность собственного капитала Goldman составила лишь 7,5% при цели банка в 14-16%.

Руководство Goldman во главе с Соломоном в прошлом году приняло ряд решений, негативно повлиявших на результаты банка, в том числе, о сокращении размера потребительского бизнеса, пишет газета Financial Times.

В совете директоров, однако, рассчитывают, что стратегические меры, которые негативно сказались на показателях банка в краткосрочной перспективе, окажут положительное влияние на его бизнес в дальнейшем.

Главы JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley также увеличили вознаграждения CEO по итогам 2023 года. Так, глава JPMorgan Джеймс Даймон заработал $36 млн, что на 4% больше, чем годом ранее.

Morgan Stanley выплатил Джеймсу Горману, покинувшему пост CEO в начале 2024 года, $37 млн, что на 17,5% больше, чем по итогам предыдущего года.

Тем временем вознаграждение главы Bank of America Corp. Брайана Мойнихана за 2023 год уменьшилось на 3%, до $29 млн.