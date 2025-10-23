CEO Citigroup Джейн Фрейзер возглавит совет директоров банка

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Citigroup Inc. Джейн Фрейзер станет также председателем совета директоров банка, сообщила кредитная организация.

Citigroup разделял эти роли с 2007 года в отличие от ряда других крупных американских фининститутов, среди которых Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Wells Fargo, которые объединили их после глобального финансового кризиса.

Совет директоров выбрал Фрейзер своим председателем. Занимавший этот пост с 2019 года Джо Дуган станет ведущим независимым директором.

Фрейзер, возглавляющая Citigroup с 2021 года, также получит разовое вознаграждение в виде акций в размере $25 млн.

Импульс к росту показателей банка напрямую связан с работой Фрейзер на посту CEO, в частности, с реализацией новой стратегии, считают в Citigroup.

С начала 2025 года капитализация Citigroup выросла на 36,8%.