Котировки "Мечела" усилили падение после публикации производственных показателей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции "Мечела" подешевели на "Московской бирже" на 3% (до 296,3 рубля за штуку), а котировки привилегированных акций опустились до 369,1 рубля за штуку (-4,4% к закрытию торгов вторника); падение котировок компании усилилось после публикации производственных показателей за IV квартал и весь 2023 год.

"Мечел" в 2023 году снизил добычу угля на 8%, до 10,365 млн тонн, несмотря на рост в IV квартале на 4% к III кварталу, до 2,98 млн тонн.

Как объяснил гендиректор "Мечела" Олег Коржов, на общий показатель добычи угля по году повлияло в основном снижение производства энергетического угля на "Южном Кузбассе" и в "Якутугле", поскольку в условиях логистических сложностей приоритет отдавался более маржинальным маркам угольной продукции.

Реализация концентрата коксующегося угля (ККУ) упала по итогам года на 21%, до 3,117 млн тонн, в связи со снижением добычи на разрезе "Нерюнгринский", что было обусловлено необходимостью проведения дополнительного объема вскрышных работ. В IV квартале продажи ККУ снизились к III кварталу на 14%, до 865 тысяч тонн.