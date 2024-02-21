Производитель чипов Analog Devices резко снизил чистую прибыль в I финквартале

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель полупроводниковой продукции Analog Devices в первом финансовом квартале, который завершился 3 февраля, резко снизил чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль оказалась чуть лучше ожиданий рынка, однако прогноз на текущий квартал разочаровал инвесторов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль составила $462,7 млн, или $0,93 в расчете на акцию, по сравнению с $961,5 млн, или $1,88 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль упала до $1,73 с $2,75 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали показатель на уровне $1,71 на акцию.

Выручка понизилась до $2,51 млрд с $3,25 млрд годом ранее, показатель в целом совпал с прогнозом.

Во втором финквартале Analog Devices планирует получить выручку в диапазоне от $2 млрд до $2,2 млрд, эксперты прогнозируют этот показатель на уровне $2,36 млрд. Прогнозный диапазон для скорректированной прибыли оказался очень широким - от убытка в размере 10 центов на акцию до прибыли в $1,26 на акцию, тогда как консенсус-прогноз предусматривает прибыль в $1,56 на акцию.

Ранее руководство компании рекомендовало повысить квартальные дивиденды до 92 центов с 86 центов на акцию.

Акции Analog Devices дешевеют на 0,2% на предварительных торгах в среду. С начала года рыночная стоимость компании понизилась на 4,5%, до $93,3 млрд, тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за это время прибавил 4,3%.

Analog Devices специализируется на производстве микрочипов, отвечающих за обработку сигналов и используемых как в бытовой электронике, так и в автомобилестроении и других отраслях.