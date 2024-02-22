Производитель электромобилей Lucid увеличил квартальный чистый убыток на 38%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американская Lucid Group Inc. в четвертом квартале увеличила чистый убыток на 38%, дала слабый прогноз производства электромобилей на 2024 год.

Чистый убыток автопроизводителя в октябре-декабре составил $654 млн, или 29 центов в расчете на акцию, по сравнению с $473 млн, или 28 центами на акцию, годом ранее.

Выручка компании опустилась до $157,2 млн с $258 млн годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали убыток компании на уровне 30 центов на акцию при выручке в $180 млн.

Lucid планирует в текущем году выпустить около 9 тысяч автомобилей. В 2023 году производство составило 8428 электрокаров, что соответствовало верхней границе прогнозного диапазона компании в 8-8,5 тысячи машин.

Аналитики RBC ожидали, что оценка производства на этот год будет находиться в районе 9,5 тысячи электромобилей.

Котировки акций Lucid на дополнительных торгах в среду упали на 8,4% после публикации отчетности. За последние двенадцать месяцев рыночная стоимость автопроизводителя рухнула почти на 58% (до $8,4 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite подскочил более чем на 34%.